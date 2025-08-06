В Краснодаре снизились цены на вторичное жилье при росте интереса к покупкам

В июле 2025 года Краснодар стал лидером среди миллионников по снижению цен на готовое жилье. Об этом «Ъ-Кубань» сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно исследованию, медианная стоимость 1 кв. м на вторичном рынке города сократилась на 0,7% — до 121 тыс. руб. При этом объем предложения увеличился на 0,7%. Медианная цена квартиры составила 5,5 млн руб., средняя площадь — 46,2 кв. м.

Как уточнил коммерческий директор сервиса Евгений Белокуров, в июле зафиксирован рост интереса к вторичному рынку Краснодара. По сравнению с маем количество просмотров объявлений выросло на 13,2%, а просмотров номеров продавцов — на 25,7%. В компании связывают это с началом цикла снижения ключевой ставки, что, по их оценке, активизировало отложенный спрос.

В целом по крупнейшим городам страны медианная стоимость «вторички» в июле составила 143 тыс. руб./кв. м (+0,3% к июню). Лидерами роста стали Москва (+1,6%, до 368 тыс. руб.), Пермь (+1,2%, до 111 тыс. руб.) и Санкт-Петербург (+1,1%, до 219 тыс. руб.).

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре в июле 2025 года интерес к долгосрочной аренде жилья увеличился на 23,9% по сравнению с июнем.

Анна Гречко