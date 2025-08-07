Госдеп не подтвердил намерение Трампа ввести санкции против России 8 августа

Госдепартамент не подтвердил намерение президента США Дональда Трампа ввести вторичные санкции против России 8 августа. Эта дата является окончанием десятидневного ультиматума по Украине, который выдвинул американский президент.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Здесь много спекуляций. Я не собираюсь спекулировать на этот счет»,— сказал первый заместитель представителя Госдепа Томми Пиготт (трансляция брифинга велась на YouTube-канале Госдепа).

Вчера госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Дональд Трамп в ближайшие 24-36 часов примет решение по новым санкциям против России. Речь идет о вторичных пошлинах в отношении стран, торгующих с РФ. 6 августа США ввели дополнительные 25-процентные пошлины на индийские товары. Меру объяснили тем, что Индия импортирует российскую нефть.

