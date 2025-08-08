В поисках непротивления сторон

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена продлить вплоть до 2030 года возможность заключать между предприятиями и региональными органами власти регуляторные контракты, сдерживающие рост цен на потребительском рынке. Эксперты смотрят на такие соглашения как на один из механизмов антимонопольной медиации, где регулятор выступает посредником в сложных отношениях между государством и бизнесом. Принципы этой медиации еще только предстоит отрегулировать — пока отраслевое законодательство не обладает необходимой гибкостью, однако предпосылки к этому есть — это показывает практика доработки общих правил конкретными уточнениями.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ФАС предложила продлить до 31 декабря 2029 года возможность заключать регуляторные соглашения между территориальными органами власти и компаниями, направленные на стабилизацию цен на товары (проект постановления правительства опубликован на regulation.gov.ru, сейчас срок для подписания таких договоренностей ограничен маем 2026 года). В документе речь идет в основном о соглашениях с торговыми сетями, но одним из видов таких соглашений также являются «тарифные» регуляторные контракты — они подразумевают установление долгосрочного тарифа в обмен на инвестиции компаний в объекты коммунальной и энергетической инфраструктуры. Отметим, интерес к «мягкому» регулированию в правительстве растет: проект схожего по действию механизма «инвестиции вместо штрафов», который подразумевает вложения компаний в решение проблем в обмен на отказ госорганов применять к ним санкции за неустранимые без таких инвестиций нарушения, в апреле 2025 года разработало Минэкономики (см. “Ъ” от 20 апреля).

Авторы проекта объясняют его появление стабилизирующим влиянием договоренностей с компаниями на колебания тарифов, что способствует улучшению ценовой ситуации на потребительском рынке. «В 2024 году и первом квартале 2025 года индекс потребительских цен как на корзину социально значимых продовольственных товаров, так и по большинству категорий таких товаров в регионах с заключенными соглашениями был ниже, чем в регионах без соглашений»,— констатирует пояснительная записка. Всего, по данным ФАС, на июль 2025 года участниками таких соглашений стали 14 969 предприятий из 70 субъектов РФ.

Исследование научных сотрудников Центра экономико-правовой экспертизы экономического факультета МГУ Кирилла Дозмарова и Татьяны Басовой (есть у “Ъ”), однако, подтверждая прогрессивный характер практики заключения регуляторных отношений как одной из форм антимонопольной медиации, фиксирует необходимость дополнительной проработки самой госполитики в этой области. Поясним: под медиацией в целом подразумевается поиск оптимального разрешения споров в досудебном порядке, этот механизм в РФ регулирует закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника». Основная задача такого подхода — принятие решения, которое не ущемляет интересы ни одной из сторон. При этом в отношениях государства и бизнеса равноправия быть не может: государство наделено функцией регулирования, в связи с чем существует риск изменения им соглашений в одностороннем порядке. В этой связи авторы констатируют необходимость институционального обеспечения антимонопольной медиации под эгидой ФАС. Вероятность «произвола сильной стороны» в таких случаях, по их мнению, минимизировало бы создание «особой квазисудебной административной юрисдикции», которая занималась бы урегулированием разногласий между сторонами. В настоящий же момент отсутствие такого звена является «слабым местом» в рассматриваемой правовой сфере. Другой вызов — отсутствие гибкости в принципах ценообразования в рамках регуляторных соглашений, поэтому эксперты предлагают расширить полномочия ФАС в вопросе выбора наиболее подходящих методов регулирования. Впрочем, практика построения законодательства в РФ строится на принципе поступательной доработки уже принятых общих правил, отмечают исследователи, и внедрение института антимонопольной медиации не станет исключением, уверены они.

Методы «мягкой силы», отметим, довольно хорошо сочетаются с практикой предыдущей работы главы ФАС Максима Шаскольского — по ней он известен бизнесу как гибкий и эффективный переговорщик. При его назначении руководителем антимонопольной службы в конце 2020 года перед ним была поставлена схожая задача по балансировке тарифной прибыли госмонополий с сохранением возможности восстановления экономического роста (см. “Ъ” от 11 ноября 2020 года). Спустя несколько месяцев после вступления в должность господин Шаскольский обозначил кардинально новые подходы регулятора в работе: упор на привлечение инвестиций, создание прозрачных условий для обеспечения равноправия покупателей и производителей, утверждение долгосрочных тарифов, отказ от карательной системы штрафов и внедрение предупреждающей нарушения системы антимонопольного комплаенса (см. “Ъ” от 19 февраля 2021 года). Продолжают развиваться и инструменты «мягкой силы»: как сообщили “Ъ” в пресс-службе ФАС, в частности, ведется работа над расширением механизма регуляторных соглашений с отрасли электроэнергетики на тепло-, газо-, водоснабжение и водоотведение.

Полина Попова