В Гагаузии создадут штаб для защиты главы автономии Гуцул

Парламент Гагаузии призвал к массовым протестам из-за приговора Гуцул

Власти Гагаузии создадут штаб для координации действий в защиту главы автономии Евгении Гуцул. Это следует из резолюции Народного собрания Гагаузии. 5 августа молдавский суд приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Народное собрание назвало приговор незаконным и нарушающим конституционные принципы. Власти призывают к проведению массовых мирных акций протеста по всей Гагаузии в поддержку госпожи Гуцул.

Планируется обратиться в международные правозащитные организации с просьбой направить наблюдательные миссии в Гагаузию для соблюдения прав человека. Парламент автономии будет добиваться признания политического преследования Евгении Гуцул и нарушения прав гагаузов.

Приговор Евгении Гуцул был вынесен по делу о незаконном финансировании оппозиционной партии «Шор». По версии следствия, она с 2019 по 2022 год ввозила в Молдавию деньги из России. Госпожа Гуцул назвала приговор политически мотивированным. Такую же позицию выражал Кремль.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Семь лет за партработу».

