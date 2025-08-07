ОАЭ готовы дальше содействовать обмену пленными между Россией и Украиной

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что страна готова приложить дополнительные усилия для содействия обмену военнопленными между Россией и Украиной. Об этом он сказал во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Заявление Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна приводит агентство WAM.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

ОАЭ уже способствовали обмену 4 тыс. военнопленных между странами, говорится в заявлении пресс-службы эмиратского президента.

Последний обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 23 июля. При посредничестве ОАЭ стороны провели последний обмен 6 мая в формате «205 на 205».

Встреча президента ОАЭ с Владимиром Путиным продлилась около 3,5 часов. Мухаммед бен Заид Аль Нахайя заявил, что ОАЭ всегда стремятся «укреплять мосты» с Россией. Российский президент указал на особое значение дипломатических отношений двух стран.