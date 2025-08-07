Встреча Путина с президентом ОАЭ продлились 3,5 часа

Переговоры президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна завершились, передает агентство «РИА Новости». Они длились около 3,5 часов часов.

Сегодня президент ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом. На встрече с Владимиром Путиным он заявил, что его страна всегда стремится «укреплять мосты» с Россией. Президент Владимир Путин заявил об «особом значении» дипломатических отношений России и ОАЭ, а также отметил рост взаимных инвестиций двух стран. Он также сообщил журналистам о готовности ОАЭ помочь в организации саммита Россия — США, назвав арабскую страну «подходящей площадкой» для своей встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее сегодня помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон уже согласовали место встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Сам Дональд Трамп вчера сообщил, что «очень скоро» может провести переговоры с российским визави. По словам Юрия Ушакова, они могут пройти в период с 11 по 17 августа. Где именно, в Кремле намерены раскрыть позднее.

О предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа — в материале «Ъ» «Мир на двоих».

Анастасия Домбицкая