ОАЭ стремятся «укреплять мосты» с Россией

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что его страна всегда стремится «укреплять мосты» с Россией. Об этом он сказал на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле.

Президент ОАЭ отметил, что товарооборот с Россией достиг $11,5 млрд, и выразил надежду, что в ближайшие пять лет этот показатель может удвоиться.

На переговорах также присутствуют глава Чечни Рамзан Кадыров в сопровождении сына Адама, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и глава Минтранса Андрей Никитин.

Ранее в этом году лидеры двух стран провели три телефонных разговора: в марте, мае и июне. Сегодня президенты также обсудят актуальные вопросы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке.