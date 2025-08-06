Премьер Индии Моди может встретиться с Путиным на саммите ШОС в Китае

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Китай. Он примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет с 31 августа по 1 сентября в Тяньцзине. Об этом сообщает NDTV.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Телеканал утверждает, что во время саммита Нарендра Моди может встретиться с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в неформальной обстановке.

Премьер-министр обсудит с представителями стран ШОС вопросы региональной безопасности, борьбы с терроризмом и торговли. «Будут предприняты усилия по восстановлению стабильности и диалога в отношениях между Индией и Китаем»,— говорится в публикации.

Это будет первый визит премьер-министра Индии в Китай после столкновений индийских и китайских военнослужащих в районе Ладакха в 2020 году. Последний раз господин Моди посещал Китай в 2019 году. С председателем КНР он встречался в 2024 году во время саммита БРИКС в Казани.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «БРИКС сближает Индию и Китай».