Полянский: Совбез ООН рассмотрит ситуацию с преследованиями Додика и Гуцул

Совет Безопасности (СБ) ООН в четверг проведет закрытое заседание, где будут рассматриваться преследования главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул и президента Республики Сербской Милорада Додика. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Сегодня по инициативе России СБ ООН в закрытом формате рассмотрит два вопроса: ситуацию вокруг преследований в БиГ Милорада Додика и в Молдавии — Евгении Гуцул»,— написал господин Полянский в Telegram-канале.

Вчера ЦИК Боснии и Герцеговины аннулировал мандат президента Республики Сербской (РС) Милорада Додика и постановил провести досрочные выборы нового главы этого гособразования. Тем самым ЦИК выполнил решение Апелляционного суда Боснии, который в конце минувшей недели подтвердил приговор обвиняемому в подрыве государственного строя Боснии президенту РС — год тюрьмы и шестилетний запрет заниматься политикой. Теперь Суд Боснии должен выписать ордер на арест Милорада Додика и распоряжение о препровождении его в тюрьму. Лидер РС назвал решение «очередным дерьмом из Сараева» и пообещал не сдаваться.

В среду, 5 августа, районный суд Кишинева приговорил главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул к семи годам заключения по делу о незаконном финансировании партии «Шор», которая ранее была объявлена в Молдавии запрещенной. По версии следствия, она с 2019 по 2022 год ввозила в Молдавию деньги из России. Сама фигурантка громкого дела и российские политики сочли приговор политически мотивированной попыткой оказать давление на оппонентов в преддверии сентябрьских парламентских выборов в Молдавии.

Анастасия Домбицкая