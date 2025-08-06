Додик пообещал не сдаваться после аннулирования его мандата

Президент Республики Сербской (РС) Милорад Додик прокомментировал решение ЦИК Боснии и Герцеговины, который лишил его мандата. Господин Додик назвал это «очередным дерьмом из Сараева» и пообещал не сдаваться. Глава территориального образования также поинтересовался, что будет, если он откажется покинуть пост президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сдачи и отступления не существует. Сдаваться не вариант»,— написал господин Додик в соцсети X. Он процитировал свою присягу и обратил внимание на то, что в ней нет слов о центральном избиркоме, пусть там и содержится фрагмент о соблюдении конституции и законов Боснии и Герцеговины.

Решение об аннулировании мандата было принято сегодня, оно вступит в силу по истечении срока на апелляционное обжалование. ЦИК постановил провести досрочные выборы в энтитете.

В феврале суд Боснии и Герцеговины обвинил господина Додика в подрыве конституционного порядка в БиГ и заочно приговорил его к году тюрьмы, а также на шесть лет запретил занимать посты на государственной и муниципальной службе. Глава РС назвал приговор ударом по государственному образованию и заявил, что не допустит досрочных президентских выборов.

Подробности — в материале «Ъ» «Президент Республики Сербской будет сопротивляться».