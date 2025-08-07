Глава РФПИ Дмитриев: диалог России и США по разным направлениям пытаются сорвать

Россия и США продолжают вести важный диалог по различным направлениям, несмотря на попытки некоторых противников Москвы сорвать этот процесс и дезинформировать американское руководство. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Он добавил, что диалог создает условия для активизации сотрудничества в экономической сфере. Россия планирует развивать совместные инвестиции с американскими партнерами в проектах в Арктике, а также по редкоземельным металлам, инфраструктуре и технологических компаниях, уточнил господин Дмитриев. Несмотря на уход американских компаний с российского рынка и потери свыше $300 млрд, в РФ наблюдается значимый интерес инвесторов из США к возвращению, убежден глава РФПИ.

Как ранее отмечал господин Дмитриев, возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет важным историческим событием. Место встречи согласовано, но будет объявлено позже, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

