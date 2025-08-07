Глава РФПИ Дмитриев: встреча Путина и Трампа может стать исторической

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что планируемая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать исторической.

«Диалог восторжествует»,— прокомментировал господин Дмитриев в соцсети X информацию о готовящейся двусторонней встрече лидеров двух стран.

6 августа спецпосланник президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с господином Путиным. Помощник президента России Юрий Ушаков сегодня сообщил, что Москва и Вашингтон уже согласовали место встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Ее дата пока неизвестна. При этом трехстороннюю встречу с участием президента Украины Владимира Зеленского российская сторона не рассматривает.

