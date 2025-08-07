В Анапе спецтехника очистила от загрязнений 10,5 км береговой линии

На побережье Анапы продолжается механизированная очистка пляжей. Об этом сообщает оперштаб Кубани со ссылкой на ООО «Курорты Анапы».

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Сегодня, 7 августа, техника работала на участке от Лечебного пляжа до Центрального пляжа в селе Витязево. Общая длина обработанной зоны составила 10,5 км. По словам замруководителя компании Александра Зверева, очистка проводится в шесть этапов: от выравнивания и глубокого рыхления песка до финальной уборки с помощью специализированной техники — Puma 2200 и Puma 1600.

К работам ежедневно привлекают до 11 единиц техники. Горожан и туристов просят соблюдать осторожность и не приближаться к технике во время ее движения.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» 15 декабря 2024 года потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе. Судна перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута. Порядка 3 тыс. т нефтепродуктов вылилось в Черное море.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что власти Анапы увеличили исковые требования к владельцам и фрахтователю потерпевших крушение у Керченского пролива танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» до 647,4 млн руб.

Анна Гречко