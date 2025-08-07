На Дону облизбирком зарегистрировал еще трех кандидатов на пост главы региона

Избирательная комиссия Ростовской области зарегистрировала еще трех кандидатов на должность губернатора Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В качестве кандидатов на выборах главы региона зарегистрированы Евгений Бессонов, выдвинутый Ростовским областным отделением КПРФ, Сергей Косинов от социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и Денис Фраш, выдвинутый Ростовским региональным отделением ЛДПР.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что первыми двумя зарегистрированными кандидатами на выборах губернатора региона стали Юрий Слюсарь, выдвинутый Ростовским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» и Юрий Климченко, выдвинутый региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Выборы губернатора Ростовской области пройдут 12,13 и 14 сентября.

Наталья Белоштейн