Черноморский флот уничтожил украинский катер в акватории моря

Около 14:50 мск силы Черноморского флота ликвидировали украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Ранее, около 12:00 мск, дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Курской области. Оба инцидента произошли 7 августа. Подробности о последствиях не уточняются.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что жителям Новороссийска днем 7 августа поступило экстренное уведомление о возможном применении безэкипажных катеров. Уведомление разослала система РСЧС через мобильное приложение МЧС.

Анна Гречко