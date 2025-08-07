Жителей Новороссийска предупредили об угрозе атаки беспилотных катеров

Жителям Новороссийска днем 7 августа поступило экстренное уведомление о возможном применении безэкипажных катеров. Уведомление разослала система РСЧС через мобильное приложение МЧС.

По данным властей, предупреждение было разослано около 14:22 по мск. В случае включения сирен в городе будет транслироваться сигнал «Внимание всем». Жителям прибрежной зоны рекомендовали не приближаться к окнам и укрыться в помещениях без окон и с капитальными стенами.

Сигнал будет отменен сразу после стабилизации обстановки.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что утром 7 августа в Новороссийске прозвучали взрывы. Как писал глава города Андрей Кравченко, были отражены атаки безэкипажных катеров.

Анна Гречко