Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске включили сирены, идет отражение атаки безэкипажных катеров

В Новороссийске в 4 часа 23 минуты включили сирены. В городе слышны звуки взрывов, сообщает корреспондент «Ъ-Кубань».

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Идет отражение атаки безэкипажных катеров (БЭК)»,— написал глава города Андрей Кравченко в соцсетях.

Он также напомнил о запрете снимать и выкладывать фото и видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети.

Набережная города перекрыта. Жителям первой береговой линии необходимо укрыться в комнатах без окон, также горожанам советуют не находиться на открытом пространстве вблизи моря.

Наталья Решетняк

Новости компаний Все