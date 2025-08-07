Мизулина просит МВД проверить альбом Гуфа «Город дорог» на пропаганду наркотиков

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в МВД с просьбой проверить альбом рэпера Гуфа (Алексей Долматов) «Город дорог» на пропаганду наркотиков. По ее словам, «минимум в половине» треков альбома эта пропаганда содержится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: gufzm.ru Фото: gufzm.ru

Госпожа Мизулина опубликовала в Telegram-канале скрины текста треков «Кто как играет» и «Мутные замуты». На них она закрасила упоминания наркотических веществ. «На это обратили внимание подписчики. Вероятно, из-за хайпа, который создали в СМИ»,— написала глава ЛБИ.

В июле предприниматель Игорь Рыбаков заявил о намерении выкупить права на альбом у сооснователя компании «Монолит» Антона Пронина. Бизнесмен неоднократно заявлял, что после перехода прав в его собственность он планирует убрать альбом с цифровых площадок, так как треки «романтизируют» деструктивный образ жизни. В интервью с i-m-i.ru Антон Пронин говорил, что момент с отзывом альбома с цифровых площадок стал для него неожиданностью. Тогда он выразил сомнение, что сделка состоится. 7 августа Игорь Рыбаков заявил, что соглашение о покупке прав на альбом разорвано.

На фоне сообщений об удалении «Города дорог» со стриминговых сервисов Роскомнадзор заявлял, что «проводит мониторинг доступности» альбома. Результаты мониторинга ведомство планирует передать МВД, которое решит, стоит ли запрещать музыкальные произведения. 4 августа по требованию Роскомнадзора на «Яндекс.Музыке» был заблокирован трек Гуфа, Ноггано (он же Баста) и АК-47 «Тем, кто с нами». Причина — упоминание в треке способов изготовления психотропных веществ.

Полина Мотызлевская