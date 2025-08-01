РКН изучает доступность альбома Гуфа, который хочет «уничтожить» миллиардер Рыбаков

Роскомнадзор (РКН) «проводит мониторинг доступности» альбома репера Гуфа (Алексея Долматова) «Город дорог». Эту информацию ведомство собирается передать экспертам из МВД, которые решат, стоит ли запретить музыкальные произведения, следует из сообщения РКН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Репер Гуф (Алексей Долматов)

Фото: @guf_club Репер Гуф (Алексей Долматов)

Фото: @guf_club

«Роскомнадзор блокирует такой контент на основании решений этого ведомства»,— рассказали ТАСС в Роскомнадзоре. В ведомстве добавили, что ограничение доступа к контенту осуществляется на основании судебного акта. «Напоминаем, что граждане могут сообщать о наличии в сети... информации, распространение которой в РФ запрещено, через специальную форму обратной связи на сайте Роскомнадзора»,— сообщили там.

Ранее сообщалось, что предприниматель Игорь Рыбаков пожелал выкупить права на альбом Гуфа «Город дорог» у сооснователя компании «Монолит» Антона Пронина. Он намерен после перехода прав в его собственность убрать альбом с цифровых площадок, поскольку, по его словам, диск романтизирует деструктивный образ жизни.

Подробнее — в материале «Ъ» «Цена читки».