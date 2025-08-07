В Новороссийске мужчина предстанет перед судом за разбой и кражу

В Новороссийске завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в разбойном нападении и грабеже. Мужчина, ранее неоднократно судимый, совершил два преступления за одну ночь, сообщили в пресс-службе новороссийской полиции.

По данным следствия, злоумышленник сначала напал на продавца круглосуточного магазина. Вооружившись разбитой бутылкой, он пригрозил работнику расправой и потребовал деньги из кассы. Позже той же ночью обвиняемый проник в квартиру через незапертый балкон и похитил смарт-часы стоимостью 8 тыс. руб.

Преступления квалифицированы по ч. 2 ст. 162 (разбой) и ч. 2 ст. 161 (грабеж) УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. На данный момент он содержится под стражей.