Суд дождался вице-премьера

Уголовное дело против бывшего заместителя премьер-министра Татарстана Энгеля Фаттахова направили в суд. Энгеля Фаттахова обвиняют в нескольких эпизодах получения взяток на сумму 26 млн руб. Следствие также считает, что бывший вице-премьер Татарстана вынудил руководителя компании передать имущество на сумму 157,7 млн руб. собственной агрофирме с помощью фиктивных договоров поставки. В рамках расследования был наложен арест на имущество фигуранта, его жены и компании на 173,2 млн руб. Источник «Ъ Волга-Урал» сообщил, что в ходе следствия были арестованы квартира на 15,8 млн руб., 27 единиц спецтехники за 69,6 млн руб., столешница за 94 тыс. руб. и др.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дело экс-вице-премьера Татарстана Энгеля Фаттахова передано в суд

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ Дело экс-вице-премьера Татарстана Энгеля Фаттахова передано в суд

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

Завершено расследование уголовного дела против бывшего заместителя премьер-министра Татарстана, экс-главы Актанышского района республики Энгеля Фаттахова. Обвинительное заключение утвердил прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов. В ходе следствия были допрошены 170 свидетелей, проведено 50 обысков и 13 судебных экспертиз.

Энгель Фаттахов Энгель Фаттахов возглавлял Актанышский район Татарстана с 1997 по 2012 год. До 2017 года он занимал должности заместителя премьер-министра и министра образования и науки Татарстана. Увольнение с поста произошло на фоне скандала из-за преподавания родного языка. Тогда прокуратура выявила нарушения в преподавании русского языка и добровольности изучения других языков в школах республики. С 2017 по 2022 год Энгель Фаттахов снова руководил Актанышским районом республики. Эту должность фигурант также покинул на фоне скандала, когда неизвестные во второй раз спилили православный крест на местном кладбище.

Бывшего заместителя премьер-министра Татарстана обвиняют по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, фигурант получал незаконные вознаграждения в разные периоды времени от руководителей компаний за помощь в заключении договоров подряда. Следствие считает, что с января 2015 по декабрь 2017 года Энгель Фаттахов, который занимал должность вице-премьера Татарстана и главы Минобрнауки республики, получил взятку от директора ООО «МастерСтрой» за содействие в заключении трех договоров на строительные работы в Набережных Челнах и в Актанышском районе. Денежные средства в размере 7,4 млн руб. были переданы ООО «Агрофирма Чишма», долей организации в 100% владеет фигурант.

Как установило следствие, в 2018-2020 годах экс-чиновник, к тому времени возглавивший Актанышский район, получил взятку от руководителя компаний «ПСК „Спецстрой“» и «Стройком» в виде реконструкции своего дома за 14,6 млн руб. в обмен на содействие в заключении договоров подряда. По данным источника, отремонтированный дом находится в селе Актаныш на ул. Лагерная.

По информации портала Rusprofile, организации зарегистрированы в Актанышском районе. «ПСК „Спецстрой“» с уставным капиталом 10 тыс. руб. занимается строительством жилых домов. В 2021 году выручка и прибыль компании составила 0 руб. «Стройком» ликвидирована в феврале 2024 года. Организация занималась производством изделий из бетона, цемента и гипса. В 2018 году (последняя опубликованная отчетность) выручка «Стройком» составляла 51 млн руб., а прибыль — 198 тыс. руб.

Следствие считает, что еще одну взятку Энгель Фаттахов получил в период с марта 2018 года по сентябрь 2020 года от директора компании «Теплосервис» на сумму 3,8 млн руб. за содействие в заключении муниципальных контрактов по теплоснабжению социальных объектов. По данным Rusprofile, организация с уставным капиталом 10 тыс. руб. зарегистрирована в селе Актаныш. Компания занимается производством пара и горячей воды котельными. В 2024 году ООО «Теплосервис» имело выручку 64 млн руб. и прибыль 2,6 млн руб.

По версии следствия, последний эпизод взятки касается контрактов по теплоснабжению социальных объектов в Актанышском районе и передаче фирме «Коммунсервис Актаныш» 12 котлов, находящихся в собственности района. Директор компании передал Энгелю Фаттахову 146 тыс. руб. В результате организация пользовалась котлами без уплаты аренды, а районному бюджету был причинен ущерб на 4,3 млн руб. Компания с уставным капиталом 10 тыс. руб. занимается сбором и обработкой сточных вод. В 2024 году организация «Коммунсервис Актаныш» имела выручку 21 млн руб. и отрицательную прибыль в 189 тыс. руб.

Общая сумма полученных обвиняемым взяток составила 26 млн руб. По версии следствия, с января 2016 по март 2017 года фигурант также вынудил директора ООО «Чишма» передать имущество организации, среди которых были строения, спецтехника и скот на сумму почти 157,7 млн руб. в пользу ООО «Агрофирма Чишма» с помощью фиктивных договоров поставки между компаниями.

Советник «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Олег Ткаченко по совокупности преступлений Энгелю Фаттахову могут назначить наказание до 22 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом до 500 млн руб. Олег Ткаченко считает, что приговор будет зависеть от обстоятельств дела, смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также наличия у фигуранта судимости и иных факторов.

Энгель Фаттахов был задержан еще в мае 2024 года. Во время расследования дела обвиняемый находился под стражей. Эксперт заявил, что с учетом предъявленных обвинений срок следственных действий нельзя назвать долгим. Потерпевшими по делу признали ООО «Чишма» и Актанышский район Республики Татарстан. Олег Ткаченко считает, что следствие вряд ли привлечет новых обвиняемых, т. к. это редко происходит на стадии передачи дела в суд и ознакомления защиты с материалами.

В ходе расследования были наложены аресты на имущество Энгеля Фаттахова, его жены и ООО «Агрофирма Чишма» на сумму около 173,2 млн руб. По данным источника, среди арестованного имущества фигурируют квартира стоимостью 15,8 млн руб., земельный участок на 23,8 млн руб., три здания на 18,6 млн руб., два сооружения на 12,7 млн руб., 27 единиц спецтехники за 69,6 млн руб., 13 единиц транспорта на 23,4 млн руб., автомобиль на 2,5 млн руб., кухонный гарнитур с витриной на 1 млн руб., столешница на 94 тыс. руб. и др.

В ноябре 2024 года 39-летнего сына Энгеля Фаттахова Ильнара Фаттахова объявили в федеральный розыск. Эксперт рассказал, что Россия объявляет фигуранта в международный розыск и направляет материалы в Интерпол с целью поместить обвиняемого в Красный список. Если Ильнар Фаттахов будет находиться на территории государства, с которым РФ сотрудничает по уголовным делам, то экстрадиция возможна и без участия Интерпола.

В апреле 2025 года суд удовлетворил иск о досрочном прекращении полномочий Энгеля Фаттахова в качестве депутата Совета Актанышского сельского поселения по утрате доверия. Начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану Рафаэль Усманов в ходе пресс-конференции сообщил, что средний размер взятки в 2024 году вырос до 377 тыс. руб. из-за бывших глав Актанышского и Тукаевского районов (Энгель Фаттахов и Фаил Камаев).

В июле 2025 года Верховный суд Татарстана постановил взыскать с бывшего главы администрации Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова и его родственников 437 млн руб. По версии прокуратуры, расходы семьи на приобретение недвижимости не соответствовали заявленным доходам. Спустя неделю Советский суд Казани освободил Сергея Миронова от наказания в виде двух лет лишения свободы.

