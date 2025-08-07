Задержка поездов в/из Крыма увеличилась до 13 составов
Количество задержанных пассажирских поездов, следующих в Крым и обратно, выросло до 13. Об этом сообщает перевозчик «Гранд сервис экспресс» в своем Telegram-канале.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
По состоянию на 12:00 мск 7 августа задерживаются восемь поездов в направлении полуострова и пять — из региона. Время опоздания варьируется от одного до семи часов. Среди них: рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Смоленска и Омска. Причины задержки не уточняются, но перевозчик предупреждает, что график может меняться.
Пассажирам предоставляют воду и при возможности питание — в первую очередь детям и маломобильным гражданам. Начальники поездов информируют о ситуации в пути.
Ранее СКЖД сообщала о задержках семи поездов из-за падения обломков БПЛА на участке «Величковка — Ангелинская» в Краснодарском крае.