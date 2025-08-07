Из-за атаки БПЛА задержаны более 10 крымских поездов

Более десятка пассажирских поездов, следующих в Крым и обратно, задерживаются в пути из-за инцидента на железнодорожной линии Тимашевская — Разъезд 9 км, где в районе между станциями Величковка и Ангелинская утром 7 августа произошло повреждение контактной сети вследствие падения обломков беспилотного летательного аппарата. В результате аварии движение поездов временно осуществляется на тепловозной тяге, сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным перевозчика, по состоянию на 9:00 задерживаются семь составов «Таврия», направляющихся в Крым, и четыре — в обратном направлении. Задержки варьируются от одного до шести часов. В числе задержанных — поезда из Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга и Смоленска, следующие в Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию.

Обратно, из Крыма, задерживаются поезда, направляющиеся в Москву и Санкт-Петербург. Наибольшее отставание от графика фиксируется у состава №178 Симферополь — Санкт-Петербург, время задержки которого составляет шесть часов.

Пассажирам предоставляются питьевая вода и, по возможности, питание. Начальники поездов информируют пассажиров о ходе движения. Время задержки может меняться в зависимости от хода восстановительных работ.

Вячеслав Рыжков