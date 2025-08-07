Венгрия надеется, что встреча президентов РФ и США приведет к миру на Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поприветствовал планы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа провести встречу. Министр рассчитывает, что она приведет к урегулированию конфликта на Украине.

Договоренность о проведении встречи достигли вчера по итогам переговоров господина Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Господин Сийярто заявил, что сегодня утром разговаривал по телефону с «несколькими участниками» вчерашних переговоров. По его словам, «всякий раз, когда существует диалог между США и Россией на высшем уровне, мир становится безопаснее».

«Ясно одно: война на Украине не закончится на поле боя. Она закончится за столом переговоров, если американцы и русские смогут достичь соглашения. Мы надеемся, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся лично как можно скорее. Только так мир наконец сможет вернуться в Центральную Европу»,— написал Петер Сийярто в соцсети X.

Владимир Путин принял Стива Уиткоффа в Кремле 6 августа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон уже согласовали место встречи президентов, и она ожидается на следующей неделе. Проведение трехсторонней встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского Москва не рассматривает.

Подробности — в материале «Ъ» «Миссия неотменима».