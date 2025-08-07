В Германии арестованы трое подозреваемых в подготовке госпереворота

Баварская полиция сообщила об аресте трех членов ультраправого движения «рейхсбюргеров». Их подозревают в участии в террористической организации и подготовке государственного переворота. Аресты прошли 7 августа, один из подозреваемых был арестован в Баварии, еще двое — в Саксонии. Кроме того, прошли обыски на восьми объектах в разных землях ФРГ.

Эти аресты — часть более широкого расследования, которое началось в 2022 году. Тогда были задержаны несколько десятков участников группы правых радикалов во главе с представителем старинного германского рода князем Генрихом XIII Рейссом. По данным следствия, они намеревались штурмом взять Бундестаг, арестовать высших должностных лиц и восстановить Германскую империю. С заговором было тесно связано движение «рейхсбюргеров», которые считают себя гражданами германского рейха и не признают законность ФРГ.

В марте текущего года суд вынес приговоры пяти членам движения «рейхсбюргеров», причастным к подготовке переворота. Их приговорили к разным срокам от двух лет и десяти месяцев до восьми лет. В мае власти ФРГ запретили одну из организаций рейхсбюргеров под названием «Королевство Германия» и арестовали четырех ее руководителей.

Яна Рождественская