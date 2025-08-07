Путин планирует визит в Индию в конце года

Визит президента России Владимира Путина в Индию намечен на конец года, сообщил советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал.

«Мы были рады узнать о визите президента Путина, намечающемся в конце года в нашу страну»,— сказал чиновник на встрече с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу в Москве (цитата по «Интерфакс»). Господин Довал отметил, что в Индии ценят хорошие отношения и стратегическое партнерство, установленные с Россией.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 25-процентных пошлин на товары из Индии. Причиной повышения тарифов стал импорт российской нефти. Премьер-министр страны Нарендра Моди заявил, что не пойдет на компромисс. «И если придется заплатить за это высокую цену, то я готов»,— подчеркнул глава правительства.

Ранее Дональд Трамп объявил России ультиматум об окончании боевых действий на Украине, пригрозив обложить пошлинами импорт из стран, торгующих с Москвой. Сегодня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что следующая неделя, 11-17 августа, обозначена как временной ориентир для встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом.

В первоначальном варианте новости сообщалось о планах президента России посетить Индию в конце августа. Позднее на лентах агентств появилась поправка о том, что визит намечен на конец года. Как сообщили агентства, правка внесена по просьбе пресс-службы Совбеза.