Моди отреагировал на повышение пошлин США в отношении индийских товаров

Премьер-министр Индии Нарендра Моди резко прокомментировал решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные 25-процентные пошлины на товары страны. Его слова передает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В первом публичном заявлении после введения пошлин господин Моди подчеркнул, что Индия не пойдет на компромисс в интересах своих фермеров, рыбаков и производителей молочной продукции. «И если придется заплатить за это высокую цену, то я готов»,— сказал премьер.

Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в 25% в отношении индийской продукции накануне. В итоге общий размер тарифов достиг 50%. Такое решение американский лидер мотивировал закупками Индией российской нефти и отсутствием прогресса в двусторонних торговых переговорах.

МИД Индии осудил решение господина Трампа. В министерстве назвали меры несправедливыми и неразумными и пообещали руководствоваться собственными национальными интересами.