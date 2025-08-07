Лукашенко пожаловался на «агрессивный настрой» Польши и стран Балтии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание по вопросам деятельности Комитета государственной безопасности (КГБ). Он заявил, что его настораживает «агрессивно настроенные» в отношении республики Польша и страны Балтии.

Господин Лукашенко объяснил, что совещание связано не только с ситуацией внутри страны, но и с военно-политической обстановкой вокруг Белоруссии. «Настораживает, что очень жутко, агрессивно в отношении Беларуси настроены наши соседи — Польша и страны Балтии. Давление осуществляется по всем направлениям. Больше всего это давление чувствуют наши специальные службы»,— утверждает белорусский президент (цитата по БЕЛТА). Примеры такого давления на КГБ он не привел.

В мае МИД Литвы подал иск против Белоруссии в Международный суд ООН. Литовские власти заявляют, что Минск стоит за организацией «масштабного ввоза мигрантов», и требуют компенсировать ущерб, включая затраты на строительство погранзаграждений. Литва призывала страны Балтии присоединиться к иску. В августе Еврокомиссия начала расследование серии «необычных рейсов» из Минска в Бенгази из-за опасений новой волны нелегальной миграции.