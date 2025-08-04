ЕС опасается наплыва мигрантов из-за «необычных» рейсов «Белавиа» в Ливию

Еврокомиссия (ЕК) расследует серию «необычных рейсов» из Минска в Бенгази. В ЕК обеспокоены, что Россия может способствовать возникновению новой волны нелегальной миграции в Южную Европу, заявил Euractiv представитель Евросоюза (ЕС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Подозрение в Брюсселе вызвали рейсы, выполняемые белорусской авиакомпанией «Белавиа». Сколько конкретно рейсов было выполнено, не уточняется. «Частота и характер этих рейсов вызывают вопросы о возможном содействии потокам нелегальной миграции»,— заявил представитель ЕС.

Портал пишет, что с января по июнь 2025 года в Италию из Ливии прибыло более 27 тыс. мигрантов, а на греческий остров Крит прибыло более 7 тыс. человек — это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Euractiv напоминает, что летом 2021 года Белоруссия оказалась в эпицентре миграционного кризиса, возникшего на границе с Польшей, Литвой и Латвией. Европейские власти утверждали, что Россия «была косвенно замешана в этом кризисе», а белорусский президент Александр Лукашенко содействовал перевозке мигрантов с Ближнего Востока и из Африки в Минск. Брюссель опасается, что теперь «Москва может попытаться реализовать аналогичную стратегию через Ливию».

С 7 июля Польша восстановила контроль на границах с ФРГ и Литвой. Официальная причина — необходимость ужесточения борьбы с нелегальной миграцией. Одним из факторов риска назван поток нелегалов, которые из Белоруссии проникают в Литву, а оттуда пытаются добраться до Западной Европы.

Подробности — в материале «Ъ» «Польша берет нелегалов под свой контроль».