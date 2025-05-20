Президент Литвы призвал страны Балтии присоединиться к иску против Белоруссии

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страны региона могут присоединиться к иску против Белоруссии, поскольку считают белорусских властей виновными в провоцировании миграционного кризиса. Накануне Вильнюс подал иск в Международный суд ООН в Гааге. По данным литовских властей, Белоруссия ответственна за «масштабный ввоза мигрантов в Литву».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гитанас Науседа

Фото: NTB / Terje Pedersen / Reuters Гитанас Науседа

Фото: NTB / Terje Pedersen / Reuters

«Я считаю, что всегда есть возможность присоединения наших партнеров на более позднем этапе. То, что мы проявили лидерство,— это очень хорошо. Мы этим показали, что нам неприемлемо то, что происходит в соседних государствах»,— сказал господин Науседа в эфире «Ziniu radijas».

По его словам, действия Белоруссии нарушают международное право. Президент Литвы добавил, что нелегальная миграция — это явление прошлого, которое в нынешних условиях реализуется «с целью эскалации, дестабилизации обстановки и создания дополнительных проблем» и для стран Балтии, и для Евросоюза в целом.

В 2021 году власти Литвы, Латвии и Польши сообщали о росте количества задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией. По данным миграционной службы, за 2021 год литовские пограничники не пропустили более 23,5 тыс. нелегалов, пытавшихся пересечь границу с белорусской территории. Страны Балтии утверждали, что ввоз мигрантов организовал Минск. В Белоруссии категорически отвергли эти обвинения.