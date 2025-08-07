На улице Круговой в Краснодаре до конца августа ограничат движение транспорта

С 7 по 31 августа в Краснодаре продлят дорожные работы на участке улицы Круговой. Об этом сообщает департамент транспорта города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара

Движение ограничат на отрезке от строения №40 до строения №46к2. Заезд на производственные площадки в зоне ремонта будет обеспечен. Работы ведутся силами департамента транспорта совместно с подрядными организациями.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута и соблюдать временные схемы движения.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре 7 августа с 6:00 до 16:00 ограничат движение транспорта на двух участках улицы Гоголя.

Анна Гречко