На улице Круговой в Краснодаре до конца августа ограничат движение транспорта
С 7 по 31 августа в Краснодаре продлят дорожные работы на участке улицы Круговой. Об этом сообщает департамент транспорта города.
Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства Краснодара
Движение ограничат на отрезке от строения №40 до строения №46к2. Заезд на производственные площадки в зоне ремонта будет обеспечен. Работы ведутся силами департамента транспорта совместно с подрядными организациями.
Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута и соблюдать временные схемы движения.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре 7 августа с 6:00 до 16:00 ограничат движение транспорта на двух участках улицы Гоголя.