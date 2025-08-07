МВД предупредило о рассылке поддельных писем от ГИБДД

Мошенники начали рассылать поддельные письма от имени Госавтоинспекции, через которые они пытаются похитить данные банковских карт или установить на гаджеты вредоносное ПО. Об этом рассказали в профильном управлении МВД.

Злоумышленники присылают по электронной почте или в мессенджере сообщение о том, что человек «нарушил ПДД», и требуют «ознакомиться с постановлением и оплатить штраф» до определенной даты. К письму прикреплен PDF-файл в виде официального постановления. В нем может быть указано реальное имя человека, номер автомобиля или другие персональные данные.

В письме есть кнопка «оплатить сейчас», ведущая на стороннюю интернет-страницу. Пользователь может попасть на фальшивый сайт, копирующий интерфейс государственных или банковских онлайн-сервисов. Либо ссылка может привести на сайт, который автоматически загрузит вредоносное ПО на устройство жертвы, передает ТАСС.

В МВД напомнили, что уведомления о штрафах приходят только через официальные каналы, в том числе через «Госуслуги».

Ведомство предупреждало, что мошенники способны использовать «Госуслуги» для оформления налогового вычета. По данным МВД, в 2024 году размер ущерба от кибермошенничества увеличился на 36%, до 200 млрд руб. В марте Госдума одобрила законопроект о защите граждан от телефонных и интернет-мошенников.

Подробности — в материале «Ъ» «Депутаты защитили добрых и отзывчивых».