МВД предупредило о рассылке поддельных писем от ГИБДД
Мошенники начали рассылать поддельные письма от имени Госавтоинспекции, через которые они пытаются похитить данные банковских карт или установить на гаджеты вредоносное ПО. Об этом рассказали в профильном управлении МВД.
Злоумышленники присылают по электронной почте или в мессенджере сообщение о том, что человек «нарушил ПДД», и требуют «ознакомиться с постановлением и оплатить штраф» до определенной даты. К письму прикреплен PDF-файл в виде официального постановления. В нем может быть указано реальное имя человека, номер автомобиля или другие персональные данные.
В письме есть кнопка «оплатить сейчас», ведущая на стороннюю интернет-страницу. Пользователь может попасть на фальшивый сайт, копирующий интерфейс государственных или банковских онлайн-сервисов. Либо ссылка может привести на сайт, который автоматически загрузит вредоносное ПО на устройство жертвы, передает ТАСС.
В МВД напомнили, что уведомления о штрафах приходят только через официальные каналы, в том числе через «Госуслуги».
Ведомство предупреждало, что мошенники способны использовать «Госуслуги» для оформления налогового вычета. По данным МВД, в 2024 году размер ущерба от кибермошенничества увеличился на 36%, до 200 млрд руб. В марте Госдума одобрила законопроект о защите граждан от телефонных и интернет-мошенников.
