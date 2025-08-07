Консул Армении в Екатеринбурге Нарек Спартакян снят с должности

МИД Армении снял с должности почетного консула в Екатеринбурге Нарека Спартакяна, передает «Sputnik Армения». По данным СМИ, это произошло из-за его несогласия с позицией армянских властей относительно Армянской апостольской церкви (ААЦ) и ареста российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна, который поддержал церковь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ранее господин Спартакян сказал, что уважает Самвела Карапетяна и заявил, что «любые действия против ААЦ как важного фундамента духовного единства всех армян недопустимы».

В конце мая армянский премьер Никол Пашинян потребовал от католикоса всех армян Гарегина II покинуть престол, а 3 июля объявил о необходимости проведения внеочередных выборов главы Армянской апостольской церкви. Незадолго до этого в Ереване были арестованы два архиепископа, которые якобы выступали против действующих властей. Шествие в поддержку арестованного Самвела Карапетяна прошло 4 июля. Многие из пришедших решили таким образом выразить свое несогласие не только с уголовным делом в отношении бизнесмена, но и с общим политическим курсом правительства Армении.

Ирина Пичурина