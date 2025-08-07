Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новороссийске отменили сигнал угрозы атаки БЭК

В Новороссийске 7 августа около 04:50 утра отменили сигнал угрозы атаки БЭК, опасности для жителей и гостей города нет, сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

7 августа около 04:23 утра в Новороссийске включили сирены, в городе были слышны звуки взрывов. Официальные представители города сообщили об отражении атаки безэкипажных катеров (БЭК).

На время сигнала угрозы атаки БЭК набережную города перекрыли. Жителям первой береговой линии рекомендовали укрыться в комнатах без окон, также горожанам советуют не находиться на открытом пространстве вблизи моря.

