Белый дом подтвердил, что Трамп готов встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп открыт для встречи с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ken Cedeno / Reuters Фото: Ken Cedeno / Reuters

«Русские выразили желание встретиться с президентом Трампом, и президент открыт для встреч как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским»,— заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт (цитата по AFP).

Возможность встречи обсуждали Дональд Трамп и господин Зеленский, отмечает агентство со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника. В разговоре участвовали генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и руководители Великобритании, Германии и Финляндии. Этот разговор состоялся после того, как посланник Вашингтона Стив Уиткофф посетил Москву для переговоров. Официально представители НАТО и Украины не подтвердили эту информацию, отмечает AFP.

Встреча может состояться уже на следующей неделе, сообщила до этого газета The New York Times со ссылкой на неназванные источники. Президент России Владимир Путин провел переговоры с господином Уиткоффом 6 августа. Дональд Трамп назвал эту встречу «более продуктивной, чем ожидалось».

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