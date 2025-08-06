Bild: Трамп назвал встречу Путина и Уиткоффа «более продуктивной, чем ожидалось»

Президент США Дональд Трамп позвонил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу. Он сообщил ему, что встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа была «более продуктивной, чем ожидалось». Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

О том, что господин Трамп сегодня созванивался с руководителями европейских государств, писала и The New York Times. По информации газеты, он сообщил своим коллегам, что уже на следующей неделе собирается встретиться с Владимиром Путиным. В Европе согласились с намерениями американского президента, заявил один из источников газеты.

Встреча господина Путина и Стива Уиткоффа состоялась 6 августа в Кремле. В Москве ее назвали полезной и конструктивной.

Подробнее — в материале «Ъ» «Миссия неотменима».