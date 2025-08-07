Отходное место

«Ъ-Черноземье» стали известны параметры проектов по строительству в Белгородской области двух мусороперерабатывающих комплексов (МПК). Мощность одного из них в Алексеевском округе составит 60 тыс. т твердых коммунальных отходов (ТКО) в год. Более крупный комплекс рядом с Белгородом будет перерабатывать 200 тыс. т. Строительством займутся подрядчики регионального оператора по вывозу ТКО «Экотранс» и «Спецэкотранс». Эксперты оценивают стоимость строительства в 1,5 млрд и 5 млрд соответственно и отмечают, что мощности отстают от темпов роста выработки отходов в регионе.

Жители Белгородской области производят 414,8 тыс. т мусора в год

Жители Белгородской области производят 414,8 тыс. т мусора в год

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Два МПК в Белгородской области планируют построить подрядчики регионального оператора по вывозу ТКО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ), рассказали «Ъ-Черноземье» в министерстве ЖКХ облправительства. Мощности комплексов в Алексеевском округе и Белгороде составят 60 тыс. т и 200 тыс. т переработки ТКО в год соответственно. Первый проект будет реализовывать ООО «Спецэкотранс», второй объект построит ООО «ТК "Экотранс"».

Сейчас областное министерство совместно с Минприроды РФ и публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО») ведут проработку механизмов софинансирования или кредитования проектов. О параметрах земельных участков для реализации не сообщается, однако в собственности «Спецэкотранса» имеется площадка в Алексеевском округе, которую рассматривают для строительства крупнейшего среди заявленных проекта.

Руководитель «Экотранса» Николай Шеин подтвердил планы по строительству предприятия вблизи Белгорода, отметив, что «пока рано говорить о параметрах, так как идет определение компании для создания проекта». При этом господин Шеин оценил возможный объем инвестиций в 1,5-2 млрд руб. Гендиректор «Спецэкотранса» Любовь Чигорева бросила трубку сразу после того, как корреспондент «Ъ-Черноземье» представился.

По данным Rusprofile, ООО «Транспортная компания "Экотранс"» зарегистрировано в Белгороде в 2002 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами. 65% компании принадлежит директору Николаю Шеину, еще 35% — Юне Гилядову. Выручка компании в 2024 году составила 565 млн руб., чистая прибыль — 148 тыс. руб.

В марте 2025-го регоператор ЦЭБ и «Экотранс» заключили контракты на общую сумму 1,3 млрд руб. на вывоз мусора в Старооскольском, Грайворонском и Яковлевском округах, а также Борисовском районе Белгородской области. А в начале июля ООО «Коммунальщик» (входит в структуру «Экотранса») выиграло аукцион на оказание услуг по транспортированию мусора на территории Белгорода и Белгородского района на сумму 144,8 млн руб.

ООО «Спецэкотранс» зарегистрировано в 2008 году в городе Алексеевке Белгородской области. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — сбор отходов. 100% компании принадлежит гендиректору Любови Чигоревой. Выручка в 2024 году составила 125 млн руб., чистая прибыль — 30 млн руб.

Согласно контракту, заключенному ЦЭБ со «Спецэкотрансом» в марте 2025 года, компании для вывоза ТКО достались Алексеевский округ и Вейделевский, Красненский, Красногвардейский, Ровеньской районы. Стоимость работ составит 540,3 млн руб.

Инициаторы обоих инвестпроектов были участниками конфликта на белгородском рынке ТКО в 2023-2024 годах. В начале 2023-го регоператор ЦЭБ заключил все контракты на вывоз мусора в регионе на 4,5 года с местным ООО «Еврологистик» Алексея Грищенко. Тогда «Экотранс» не смог принять участия в торгах из-за невозможности получить банковскую гарантию. Проблемы возникли из-за долгов регоператора перед «Экотрансом», которые затем привели к финансовым сложностям у самой компании, помешавшим получению гарантии. Жалоба на торги, отправленная в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), тоже не привела к результату — доводы были признаны необоснованными. Впрочем, работа «Еврологистика» почти сразу вызвала нарекания: в связи с жалобами жителей на некачественный вывоз ТКО и заваленные контейнерные работу ЦЭБ и «Еврологистика» критиковал губернатор Вячеслав Гладков. Компания оправдывалась устаревшим тарифом на услуги, ежедневными обстрелами, а также неудовлетворительным состоянием инфраструктуры. С 1 ноября 2024 года «Еврологистик» прекратил деятельность по транспортировке мусора после того, как ЦЭБ расторг с подрядчиком договоры в одностороннем порядке из-за неисполнения взятых на себя обязательств. До объявления новых торгов рынок был распределен между структурой «Экотранса», «Спецэкотрансом» и шебекинским муниципальным учреждением «Коммунальная служба сервиса».

Согласно утвержденной территориальной схеме обращения с отходами, на территории Белгородской области на момент 2021-2023 годов в регионе образовывалось 414,8 тыс. т ТКО ежегодно. С учетом действующего в области экотехнопарка «Флагман» мощностью переработки 150 тыс. т ТКО в год в регионе к моменту реализации проектов будет перерабатываться 410 тыс. т.

Партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский оценил объем требующихся инвестиций в проекты в 1,5 млрд и 5 млрд руб. соответственно. «Существуют достаточно высокие риски и срыва сроков, и пересмотра мощностей в меньшую сторону: рынок утилизации и переработки ТКО вообще не отличается высокой стабильностью, по сути сроки жизни инвестора ограничены сроками наличия договоров на вывоз ТКО, и потеря статуса по умолчанию влечет банкротство»,— пояснил господин Жарский.

С учетом растущих объемов выработки ТКО без строительства опорных объектов регион не покроет потребности нацпроекта «Экологическое благополучие», считает глава общественной организации «Российское экологическое обществе» Рашид Исмаилов. «Если смотреть с точки зрения поставленных нацпроектом показателей, в Белгородской области есть отставание по срокам, однако к приграничному региону у федеральных властей особое отношение и есть понимание ситуации»,— добавил эксперт.

Кандидат биологических наук, старший сотрудник Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Президентской академии (бывшая РАНХиГС) Александра Авдонина подчеркнула, что для строительства МПК возможна поддержка из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», подразумевающего предоставление субсидий для создания инфраструктуры для переработки ТКО. Госпожа Авдонина подчеркнула, что особенно важно, чтобы проектные решения уделяли достаточно внимания повторному использованию отходов: «С точки зрения показателей достижения показателей нацпроекта “Экологическое благополучие” в виде 100% сортировки ТКО, захоронения не более 50% и вовлечения в оборот не менее 25% вторсырья особенно важно, чтобы в проектируемых комплексах технологический акцент был сделан именно на утилизации с выделением вторичных ресурсов, а не на простом захоронении массы отходов, "замаскированной" под "хвосты"»,— подчеркнула госпожа Авдонина.

Ульяна Ларионова