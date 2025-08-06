Суд отказал в изъятии у владельца здания бывшего мукомольного завода №1

Арбитражный суд Ярославской области отказал областной службе охраны объектов культурного наследия (ОКН) в иске об изъятии у собственника здания мукомольной мельницы Крохоняткиных-Вахрамеевых (бывший мукомольный завод №1). Соответствующая информация появилась в картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Потемкина, телеграм-канал Фото: Татьяна Потемкина, телеграм-канал

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что областная служба ОКН подала иск в суд об изъятии у ОАО «Инкомпроект – Инвест», руководителем которого является Евгений Мухин, этого исторического здания в связи с ненадлежащим состоянием объекта. В июле 2025 года стало известно о старте ремонтных работ в здании.

«Арбитражный суд Ярославской области, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области к ОАО "Инкомпроект - Инвест" об изъятии объекта культурного наследия и земельного участка, решил в иске отказать»,— говорится в решении суда.

Решение может быть обжаловано.

Алла Чижова