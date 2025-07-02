В Ярославле отремонтируют фасады здания бывшего мукомольного завода №1

В Ярославле ведется разработка проекта ремонта фасадов для объекта культурного наследия «Паровая мукомольная мельница Крохоняткиных-Вахрамеевых» (бывший мукомольный завод №1). Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по социальной политике муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Потемкина, телеграм-канал Фото: Татьяна Потемкина, телеграм-канал

«Это, мне кажется, символ всех объектов культурного наследия, который десятилетиями стоит. Ни одно руководство ни города, ни области не могло добиться, чтобы эта телега сдвинулась с места. Наконец-таки работа идет, нам сдается документация, стали активно появляться проектировщики. Собственник уже вперед наших разрешений приступил к работам. Мы его вовремя поймали и переговорили, он понял необходимость получения разрешений»,— сказал на заседании комиссии главный архитектор города Артем Цымбалов.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что областная служба охраны объектов культурного наследия подала иск в суд об изъятии у ОАО «Инкомпроект – Инвест», руководителем которого является Евгений Мухин, этого исторического здания в связи с ненадлежащим состоянием объекта. Как рассказывал в ходе заседания господин Цымбалов, в городе собственники начали активно принимать меры к нормальному содержанию своих исторических зданий после заявлений губернатора об изъятии объектов через суд и подачи соответствующих исков.

Алла Чижова