Морской экспорт нефти из России увеличился за неделю в полтора раза

За неделю 28 июля — 3 августа объем морского экспорта российской нефти вырос более чем в полтора раза, до 480 тыс. т в сутки, подсчитали в Центре ценовых индексов. Рост произошел после рекордного снижения поставок в конце июля.

Экспорт из всех морских портов вернулся к уровням до просадки. При этом экспорт из Новороссийска достиг рекордных 103 тыс. т в сутки за счет увеличения отправок в Турцию. Также растут ставки фрахта. Стоимость транспортировки сырья из портов Балтики и Новороссийска в Индию и Китай для судов класса Aframax выросла на 3–4% за неделю, сейчас их стоимость доходит до отметки $8,5 и $11,5 за баррель соответственно. Цены фрахта в Турцию остались на уровне $3,6–6,3 за баррель после роста на 30% неделей ранее.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении с 27 августа дополнительных 25-процентных пошлин для Индии. Власти страны назвали это ответом на продолжающиеся закупки нефти из РФ. Несмотря на давление на покупателей российского сырья, нефть из РФ продолжают закупать Индия, Китай и Турция.

Подробнее — в материале «Ъ» «И баррель плывет».