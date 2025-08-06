С задержанными в Азербайджане россиянами не проводят следственные действия

Игорь Безуглый, отец арестованного в Азербайджане россиянина Ильи Безуглого, рассказал, что в СИЗО в отношении его сына не проводят следственные действия.

«Илья — мой сын, незаконно задержанный в Баку. Сейчас там находится моя жена — мама Ильи. Свидания — раз в неделю. Восемь заложников держат в СИЗО. Никаких следственных действий не производится»,— сказал Игорь Безуглый «РИА Новости».

Отношения России и Азербайджана обострились в конце июня, когда в Екатеринбурге прошел рейд. Силовики задержали около 50 человек, погибли два гражданина Азербайджана. После этого были задержаны два сотрудника российского агентства «Sputnik Азербайджан». Кроме того, арестованы восемь граждан России, которых обвинили в транзите наркотиков. В их числе программист Илья Безуглый. На судебном заседании на лицах фигурантов были видны гематомы и кровоподтеки.

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