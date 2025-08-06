В больницах Ленобласти остаются девять ярославских паломников

В медицинских учреждениях Ленинградской области остаются на лечении девять паломников из Ярославской области, которые пострадали в ДТП 4 августа. Данные представил областной минздрав.

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В профильном министерстве добавили, что вскоре пострадавших переведут в Ленинградскую областную клиническую больницу. Напомним, в день аварии губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что в больницы доставлены 14 человек.

4 августа на перегоне «Олонец-Лодейное Поле» (Ленинградская область) автобус столкнулся с грузовым поездом. По версии следователей, водитель автобуса выехал на жд-переезд на запрещающий сигнал светофора и не успел завершить маневр. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Состав врезался в заднюю часть автобуса. В автобусе находились паломники из Ярославской области, одна из пассажирок погибла.

Подробнее об аварии читайте в материале — «Семью в беде не оставим».

Алла Чижова