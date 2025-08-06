Трамп назвал встречу Путина и Уиткоффа очень продуктивной

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что его спецпосланник Стив Уиткофф провел сегодня в Москве «очень продуктивную» встречу с президентом России Владимиром Путиным. Был достигнут большой прогресс, добавил господин Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ken Cedeno / Reuters Фото: Ken Cedeno / Reuters

«После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников. Все согласны с тем, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели»,— написал Дональд Трамп.

Встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа длилась примерно три часа. Это был пятый визит господина Уиткоффа в Россию. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал, что во время встречи господином Путиным «были переданы некоторые сигналы» по урегулированию конфликта на Украине.