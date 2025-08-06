Администрация Трампа может опубликовать допрос сообщницы Эпштейна

Несколько высокопоставленных чиновников администрации президента США Дональда Трампа рассматривают возможность публикации записи допроса по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: New York State Division of Criminal Justice Services / Reuters Фото: Jane Rosenberg / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Фото: New York State Division of Criminal Justice Services / Reuters Фото: Jane Rosenberg / Reuters

Речь идет о десятичасовом допросе подруги Эпштейна Гилейн Максвелл, отбывающей 20-летний срок за организацию секс-торговли несовершеннолетними. Допрос провел в июле заместитель генпрокурора США Тодд Бланш. Вскоре после допроса в американские СМИ начала просачиваться информация о его содержании.

По данным CNN, 6 августа вице-президент США Джей Ди Вэнс встретится с главой аппарата Белого дома Сюзи Уайлз, главой ФБР Кэшем Пателом, генеральным прокурором США Памелой Бонди и самим господином Бланшем, чтобы обсудить возможность публикации этого допроса и в целом стратегию в отношении этого дела.

В последние недели ситуация вокруг дела Эпштейна, которого обвиняли в сутенерстве и вовлечении в проституцию, вызвала серьезный конфликт в рядах сторонников республиканцев. Многих из них возмутила неготовность Министерства юстиции США публиковать подробности этого дела, хотя обещание раскрыть правду о нем было одним из важных элементов предвыборной кампании господина Трампа.

Яна Рождественская