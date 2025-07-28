Mail on Sunday: Илон Маск и его брат Кимбал были связаны с Джеффри Эпштейном

Имя Илона Маска и его брата Кимбала упоминается в документах по делу Джеффри Эпштейна. Показания о связях Масков с Эпштейном дала подруга скандально известного финансиста Гилейн Максвелл, отбывающая 21-летний срок за организацию секс-торговли. Об этом сообщает лондонская The Mail On Sunday со ссылкой на источник, знакомый с деталями допроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Илон Маск

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Информация о том, что на прошлой неделе заместитель министра юстиции Тодд Блэнш в течение двух дней допрашивал Максвелл, просочилась в СМИ, но детали беседы оставались тайной. По словам источника газеты, Бланш задавал Масквелл вопросы о более чем сотне мужчин, упоминаемых в документах по делу Эпштейна. В обмен на показания Максвелл пообещали предоставить «ограниченный иммунитет» от наказания, что важно, поскольку она в настоящее время пытается обжаловать приговор в Верховном суде.

По словам источника газеты, в ходе допроса Максвелл дала показания на принца Эндрю, Билла Клинтона, Билла Гейтса и других. «Были имена из Кремниевой долины, мировые лидеры… знаменитые имена из шоу-бизнеса»,— утверждает источник газеты.

«Ирония состоит в том, что Илон Маск все это начал, когда поссорился с Трампом и опубликовал пост в Х о том, что Трамп, якобы не дает опубликовать все документы по делу Эпштейна в попытке скрыть информацию. Ведь Илон тоже в этом списке, вместе со своим братом»,— цитирует газета своего информатора.

Илон Маск пока не прокомментировал информацию газеты.

Виктор Буй