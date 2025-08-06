В Кремле закончились переговоры Путина и короля Малайзии

Президент России Владимир Путин и правитель Малайзии султан Ибрагим сегодня обсудили отношения двух стран. Также в беседе они коснулись международных и региональных вопросов. Саммит разделился на две части: сначала состоялась церемония официальной встречи, затем руководители государств продолжили общаться за обедом. О завершении переговоров сообщила пресс-служба Кремля.

Король Малайзии сообщил Владимиру Путину о стремлении своего государства укреплять отношения с Россией. Президент ответил, что Москва дорожит дружественными отношениями с Куала-Лумпуром. Правители обсудили решение Малайзии вступить в БРИКС. «Считаю, что это знаковое событие, которое пойдет на пользу и нашим двусторонним отношениям, и развитию самого объединения»,— сказал Владимир Путин.

Султан напомнил Владимиру Путину, что Малайзия была первой страной среди Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, которая установила связи с Москвой в 1967 году. «Как говорят в России, дружба гораздо важнее денег. Я уверен, что именно дух дружбы поможет нам и дальше укреплять отношения между нашими народами, чтобы они получали от этого непосредственную пользу»,— сказал он.

Верховный правитель Малайзии прибыл в Россию вчера. Визит продлится до 10 августа. До этого султан приезжал в Москву 14 мая. Это был первый визит малайзийского монарха с 1967 года.

Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова «Легкий троннинг».