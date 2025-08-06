Король Малайзии заявил Путину о стремлении укреплять отношения с Россией

Малайзия воспринимает Россию как важного партнера и нацелена укреплять двусторонние отношения. Об этом малайзийский король Султан Ибрагим заявил президенту РФ Владимиру Путину в ходе переговоров в Кремле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ALEXANDER NEMENOV / Pool / Reuters Фото: ALEXANDER NEMENOV / Pool / Reuters

«Мы воспринимаем Россию как партнера, которому можно доверять, как важного партнера,— сказал господин Ибрагим. — Поэтому настоящий визит — отражение моего искреннего желания усилить, улучшить наши отношения и наше взаимодействие».

Владимир Путин со своей стороны заверил малазийского коллегу, что Москва дорожит дружественными отношениями с Куала-Лумпуром. Он отметил, что между странами хорошо налажен политический диалог, и выразил уверенность в том, что визит монарха принесет пользу отношениям двух государств.

Верховный правитель Малайзии вчера прибыл в Россию с государственным визитом по приглашению президента России. Визит продлится до 10 августа. Это первый визит малазийского монарха с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.

14 мая Владимир Путин принимал в Москве премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима. На встрече тот говорил, что самым большим подарком для народа Малайзии стал бы визит президента России в страну.

Как развеселили себя президент России и премьер Малайзии — в репортаже специального корреспондента «Ъ» Андрея Колесникова.

Анастасия Домбицкая