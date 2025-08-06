Минпросвещения не будет вводить единую школьную форму

Минпросвещения не намерено вводить единую школьную форму, заявили журналистам в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что учебные заведения могут сами устанавливать требования к внешнему виду учащихся в соответствии со ст. 38 закона «Об образовании». В Минпросвещения также напомнили о приказе Росстандарта о ГОСТе на школьную форму. Он устанавливает технические требования к производителям одежды и не является обязательным к выполнению.

6 августа Минпросвещения на пресс-конференции показало форму, выполненную в соответствии с утвержденным ГОСТом. Росстандарт утвердил его в июле, а сам документ был подготовлен еще в 2024 году. В стандарте сказано, что одежда учащихся должна быть светской и «эстетичной», без элементов «асоциальных» молодежных организаций. При выборе кроя и материалов рекомендовано придерживаться консервативного делового стиля. ГОСТ вступит в силу с 3 сентября 2025 года.

В Роскачестве (один из разработчиков стандарта) «Ъ» поясняли, что ГОСТ является «документом добровольного применения», он обязателен для производителя только в случае, если тот сам заявит о соответствии его требованиям.

Подробнее — в материале «Ъ» «Школьной форме пошили стандарт».

Полина Мотызлевская