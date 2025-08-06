Чистая прибыль «Русала» по РСБУ выросла в 43 раза за первое полугодие

Чистая прибыль «Русала» (MOEX: RUAL) по РСБУ составила 195 млрд руб. за январь-июнь этого года, следует из отчетности компании. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель продемонстрировал рост в 42,5 раза.

Выручка компании за первое полугодие составила 164 млрд руб. Это в 31,3 раз больше, чем годом ранее. Прибыль от продаж за отчетный период выросла почти в 44 раза — до 162,5 млрд руб. Прибыль от налогообложения составила 195,4 млрд руб., увеличившись в 42 раза.

В марте «Русал» опубликовал отчет за 2024 год по МСФО. Из него следует, что чистая прибыль компании по итогам прошлого года выросла в 2,8 раза, достигнув $803 млн. Скорректированная EBITDA увеличилась в 1,9 раза — до $1,494 млрд. При этом выручка компании по итогам года снизилась на 1,1%%, до $12,08 млрд.