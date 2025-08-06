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Колесо обозрения в Рыбинске может начать работу в октябре

В Волжском парке Рыбинска начали работы по установке колеса обозрения, его открытие запланировано на октябрь 2025 года. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

«Ъ-Ярославль» сообщал, что арендатором земельного участка под аттракцион стал местный предприниматель. Договор аренды с ним заключен на 20 лет.

К настоящему моменту к месту работ привезли элементы колеса обозрения в разобранном виде. Сначала рабочие подготовят площадку, сделают выравнивание, подведут электросети, а потом приступят к сборке аттракциона.

«Новое колесо будет высотой 37 метров. 18 кабинок каждая на 6 человек — одновременно могут любоваться Рыбинском с высоты птичьего полета 108 посетителей. Все кабинки закрытые, со стеклянными стенками, они защитят от дождя и ветра»,— рассказал господин Рудаков.

Зимой кабинки будут обогреваться, а летом в них будет работать кондиционер. Появятся и VIP-кабинки со свадебным декором.

Первый запуск, тестовый, намечен на сентябрь. После проверки всех систем, постановки на учет и получения разрешения на эксплуатацию планируется открытие аттракциона, об установке которого говорили еще с 2021 года.

Алла Чижова

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