Колесо обозрения в Рыбинске может начать работу в октябре

В Волжском парке Рыбинска начали работы по установке колеса обозрения, его открытие запланировано на октябрь 2025 года. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

«Ъ-Ярославль» сообщал, что арендатором земельного участка под аттракцион стал местный предприниматель. Договор аренды с ним заключен на 20 лет.

К настоящему моменту к месту работ привезли элементы колеса обозрения в разобранном виде. Сначала рабочие подготовят площадку, сделают выравнивание, подведут электросети, а потом приступят к сборке аттракциона.

«Новое колесо будет высотой 37 метров. 18 кабинок каждая на 6 человек — одновременно могут любоваться Рыбинском с высоты птичьего полета 108 посетителей. Все кабинки закрытые, со стеклянными стенками, они защитят от дождя и ветра»,— рассказал господин Рудаков.

Зимой кабинки будут обогреваться, а летом в них будет работать кондиционер. Появятся и VIP-кабинки со свадебным декором.

Первый запуск, тестовый, намечен на сентябрь. После проверки всех систем, постановки на учет и получения разрешения на эксплуатацию планируется открытие аттракциона, об установке которого говорили еще с 2021 года.

Алла Чижова