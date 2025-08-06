Колесо обозрения в Рыбинске может начать работу в октябре
В Волжском парке Рыбинска начали работы по установке колеса обозрения, его открытие запланировано на октябрь 2025 года. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.
Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал
«Ъ-Ярославль» сообщал, что арендатором земельного участка под аттракцион стал местный предприниматель. Договор аренды с ним заключен на 20 лет.
К настоящему моменту к месту работ привезли элементы колеса обозрения в разобранном виде. Сначала рабочие подготовят площадку, сделают выравнивание, подведут электросети, а потом приступят к сборке аттракциона.
«Новое колесо будет высотой 37 метров. 18 кабинок каждая на 6 человек — одновременно могут любоваться Рыбинском с высоты птичьего полета 108 посетителей. Все кабинки закрытые, со стеклянными стенками, они защитят от дождя и ветра»,— рассказал господин Рудаков.
Зимой кабинки будут обогреваться, а летом в них будет работать кондиционер. Появятся и VIP-кабинки со свадебным декором.
Первый запуск, тестовый, намечен на сентябрь. После проверки всех систем, постановки на учет и получения разрешения на эксплуатацию планируется открытие аттракциона, об установке которого говорили еще с 2021 года.